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Нетрезвый хулиган без причины разгромил на улице в Самаре чужой Daewoo Matiz
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Нетрезвый хулиган без причины разгромил на улице в Самаре чужой Daewoo Matiz 

Волга Ньюс 7 часов назад
Как сказано в приговоре, нетрезвый Филимонов увидел припаркованный у остановки Daewoo Matiz и беспричинно, из хулиганских побуждений разбил локтем стекло водительской двери, открыл ее изнутри, сел на водительское сиденье и принялся руками портить салон.
Как установило следствие, мужчина разрушил приборную панель, полку багажника, CD проигрыватель, блок управления отопителем, накладку панели приборов. Собственнице автомобиля был причинен ущерб более 31 тыс. рублей.
Представ перед судом, Филимонов полностью признал вину и просил вынести ему приговора в особом порядке. На суде мужчина сказал, что, если бы был трезв, то не совершил бы это преступление. Также он извинился перед потерпевшей и собирался возместить моральный вред.
В итоге Филимонова приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
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