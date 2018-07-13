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Работник костромского банка украл больше 100 тысяч рублей
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Работник костромского банка украл больше 100 тысяч рублей 

АиФ Владимир 7 часов назад
Фото: АиФ Владимир
В Костроме приговорили к условному сроку работника банка. Мужчина, имея доступ к базе данных, воровал деньги финансовой организации и клиентов.
Как сообщили в пресс-службе Димитровского районного суда, мужчина начал со своей бывшей жены. Он заблокировал ее банковский счет, лишив женщину доступа к денежным средствам, а затем перевыпустил карту с кредитным лимитом в 60 тысяч рублей, указав свой номер. Как только деньги на карте закончились, обвиняемый вновь перевыпустил карту.
Кроме того, он перечислил на свой счет 32 тысячи рублей со счетов двух клиентов банка. В конце концов о денежных махинациях стало известно, а в отношении работника банка возбуждено уголовное дело.
По решению суда мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и возмещением работодателю ущерба, размер которого составляет почти 88 тысяч рублей.
В суде уточнили, что приговор в законную силу не вступил, в течение 10 суток участники процесса могут обжаловать заключение.
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