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Подросток, наехавший на гаишника в Махачкале, попал под уголовное дело
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Подросток, наехавший на гаишника в Махачкале, попал под уголовное дело 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Подросток, наехавший на гаишника в Махачкале, попал под уголовное дело17-летний житель Махачкалы наехал на полицейского, остановившего его для проверки документов. Как оказалось, у подростка не было прав на машину и после инцидента он попытался скрыться с места.
Инцидент произошел в конце июня, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о причинении насилия в отношении сотрудника ГИБДД, санкции ч. 1 ст. 318 УК РФ. Наказание предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
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