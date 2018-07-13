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Пенсионерка зарезала мужа, лежавшего на печи
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Пенсионерка зарезала мужа, лежавшего на печи 

Вологда.рф 7 часов назад
Фото: Вологда.рф
Бытовой конфликт в одной из деревень Харовского района закончился трагедией. 60-летняя женщина зарезала супруга.
Трагедия произошло вечером 11 июля. Пожилые супруги поссорились. Не сдержавшись, пенсионерка схватила со стола нож и ударила им в грудь лежавшего на печи мужа. 57-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Женщину задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщает областной следственный комитет, сейчас решается вопрос о заключении преступницы под стражу. Расследование продолжается.
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