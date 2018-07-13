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Жителя Энгельса приговорили к 110 тысяч рублей штрафа за фиктивную прописку иностранца
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Жителя Энгельса приговорили к 110 тысяч рублей штрафа за фиктивную прописку иностранца 

САРАТОВ24 7 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Суд установил, что с января по апрель 37-летний Евгений за денежное вознаграждение фиктивно поставил на учет иностранца по месту своего проживания в Энгельсе. Его действия были пресечены сотрудниками полиции.
Как сообщает прокуратура Саратовской области, подсудимый признал вину. Однако это не помогло ему избежать достаточно серьезного штрафа в размере 110 тысяч рублей.
Ранее жительница Саратова за деньги вступила в «брак» с гражданином Азербайджана для получения последним российского гражданства.
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