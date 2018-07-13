Ещё
Свердловский облсуд смягчил приговор участнику «кредитной» ОПГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свердловский облсуд смягчил приговор участнику «кредитной» ОПГ 

Уралинформбюро 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию на приговор троим жителям Екатеринбурга, осужденным за мошенничество в особо крупном размере. Одному из них в результате смягчили наказание.
По данным следствия, в 2015-2016 годах на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей орудовала «кредитная» ОПГ. В состав банды входили 17 человек. Они находили граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и предлагали им оформить кредит. Потерпевшим они оставляли от 5 000 до 50 000 рублей, а остальное забирали себе.
От действий мошенников пострадали 4 банка. Ущерб составил почти 15 миллионов рублей.
Чкаловский райсуд отправил часть злоумышленников в колонию на сроки от 2,5 до 5 лет. Тем участникам, кто был замешан лишь в одном эпизоде преступления, назначили обязательные работы на срок от 260 до 400 часов.
Приговор оспорили трое осужденных. У одного из них не учли наличие малолетних детей, что является смягчающим обстоятельством. Ему сократили количество часов отработки с 300 до 240. Жалобы остальных участников банды оставили без удовлетворения.
Уралинформбюро: последние новости
Главного каскадера России задержали в Москве с пистолетом Лайк в "Одноклассниках" обернулся для врача уголовным делом Екатеринбургские коллекторы угрожают СПИДом многодетной семье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Найден источник «Новичка» в Великобритании237
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу60
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений532
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение