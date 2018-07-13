Свердловский облсуд смягчил приговор участнику «кредитной» ОПГ

Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию на приговор троим жителям Екатеринбурга , осужденным за мошенничество в особо крупном размере. Одному из них в результате смягчили наказание.

По данным следствия, в 2015-2016 годах на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей орудовала «кредитная» ОПГ. В состав банды входили 17 человек. Они находили граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и предлагали им оформить кредит. Потерпевшим они оставляли от 5 000 до 50 000 рублей, а остальное забирали себе.

От действий мошенников пострадали 4 банка. Ущерб составил почти 15 миллионов рублей.

Чкаловский райсуд отправил часть злоумышленников в колонию на сроки от 2,5 до 5 лет. Тем участникам, кто был замешан лишь в одном эпизоде преступления, назначили обязательные работы на срок от 260 до 400 часов.

Приговор оспорили трое осужденных. У одного из них не учли наличие малолетних детей, что является смягчающим обстоятельством. Ему сократили количество часов отработки с 300 до 240. Жалобы остальных участников банды оставили без удовлетворения.