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Психбольной из Кингисеппа убил друга ударом ножа в сердце
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Психбольной из Кингисеппа убил друга ударом ножа в сердце 

Ivyborg.ru 7 часов назад
Психически неуравновешенный мужчина убил своего друга ударом ножа в сердце. Теперь он предстанет перед кингисеппским судом. Об этом сообщает пресс-служба региональный Следком
Известно, что 31 января компаний мужчин зашла погреться в подъезд общежития Кингисеппа. Между двумя друзьями разгорелась ссора, в ходе которой 30-летний обвиняемый избил мужчину и ударил его ножом прямо в сердце. От полученных ран 35-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК — «убийство». В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре, отмечают в областном Следкоме. Дело направлено в суд для решения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера.
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