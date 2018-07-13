МУП ЖЭК оштрафовали на 50 000 рублей за непредоставление документов по запросу Росприроднадзора

Управление Росприроднадзора по Тверской области проводило административное расследование по ст. 8.2 КоАП РФ в отношении МУП «ЖЭК» и запросило документацию, необходимую для разрешения дела по существу. На предоставление документации статьёй 26.10 КоАП РФ установлен трехдневный срок. Однако, МУП «ЖЭК» умышлено документы не представило и о причинах не уведомило. Управление в отношении МУП «ЖЭК» направило на рассмотрение в Пролетарский районный суд Твери протокол об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований должностного лица. 13 июня состоялось рассмотрение этого дела. Доводы МУП «ЖЭК» о признании деяния малозначительным суд не учёл, а наоборот — усмотрел в действиях МУП «ЖЭК» умысел. В итоге юридическому лицу назначили штраф — 50 000 рублей.