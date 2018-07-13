Жителя Ростова-на-Дону задержали за продажу порно с несовершеннолетними

32‐летний безработный житель города Шахты ( Ростовская область ) Николай Р. продавал через интернет фото‐ и видеоматериалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних. Об этом сообщили телеканалу «360».

Материалы он распространял через социальную сеть «Друг Вокруг». Там он был зарегистрирован под ником «МаЛыФкА».

Полицейские задержали мужчину. «От него получены признательные показания», — сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Следователи провели обыск в квартире задержанного, изъяли смартфон и ноутбук.

Заведено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Ранее мужчина не был судим.