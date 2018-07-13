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Жителя Ростова-на-Дону задержали за продажу порно с несовершеннолетними
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Жителя Ростова-на-Дону задержали за продажу порно с несовершеннолетними 

360tv.ru 7 часов назад
32‐летний безработный житель города Шахты (Ростовская область) Николай Р. продавал через интернет фото‐ и видеоматериалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних. Об этом сообщили телеканалу «360».
Материалы он распространял через социальную сеть «Друг Вокруг». Там он был зарегистрирован под ником «МаЛыФкА».
Полицейские задержали мужчину. «От него получены признательные показания», — сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Следователи провели обыск в квартире задержанного, изъяли смартфон и ноутбук.
Заведено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Ранее мужчина не был судим.
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