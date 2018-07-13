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Белгородец наживался на жертвах, рассылая сообщения о денежном выигрыше
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Белгородец наживался на жертвах, рассылая сообщения о денежном выигрыше 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Белгородец рассылал жертвам сообщения о денежном выигрыше, а затем похищал деньги с их счетов, сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Белгорода
В 2017 году мошенник разработал план по хищению денег со счетов доверчивых граждан и привлек к соучастию в преступлениях своих приятелей.
Злоумышленники искали в интернете базы операторов сотовой связи удаленны регионов России, после чего через специальный сервис и виртуальные абонентские номера IP-телефонии рассылал аудиосообщения, в которых содержалась ложная информация о выигрыше в 85 тыс. рублей с просьбой перезвонить по номеру, с которого поступал звонок.
После получения ответного входящего звонка мошенник представлялся сотрудником финансового отдела организации, обслуживающей терминалы оплаты и выступающей организатором розыгрыша. Чтобы получить деньги на счет банковской карты, жертвы должны были подойти к ближайшему банкомату и под руководством «сотрудников» подключить к своим картам услуги «мобильного банка» на телефонные номера, которые диктовали злоумышленники.
Некоторые введенные в заблуждение люди сообщали преступникам пароли доступа к личным кабинетам, реквизиты банковских карт и коды безопасности. Далее мошенники удаленно переводили деньги со счетов жертв на свои счета. По такой схеме злоумышленника удалось совершить 17 преступлений и похитить 370 тыс. рублей.
Во время расследования организатор преступления признал свою вину, возместил ущерб обманутым людям и активно сотрудничал со следствием. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил мошенника к четырем годам колонии строгого режима.
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