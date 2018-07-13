Сын экс-депутата Волгоградской областной думы получил пять лет за взятку полицейскому

К пяти годам колонии общего режима и штрафу в 30 миллионов рублей приговорен сегодня Ворошиловским районным судом сын экс-депутата Волгоградской областной думы 29-летний Кирилл Полицимако. Он признан виновным в попытке дать полицейскому 500 тысяч рублей взятки и взят под стражу в зале суда.

Руководителя строительной фирмы взят под стражу в зале суда

— Суд установил, что в мае 2015 года руководитель строительной фирмы «Малахит» Кирилл Полицимако, знал о проводимой в отношении него проверки по факту уклонения от уплаты налогов на 23,6 млнрублей, попытался передать полицейскому порядка 500 тыс.рублей в качестве взятки, — сообщила V1.ru старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина , — Полицейский деньги не взял, и на нарушение закона не пошел.

Свою вину Кирилл Полицимако не признал. Ворошиловский районный суд приговорил Полицимако за дачу взятки к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 30 млн 180 тыс.рублей. Полицимако взят под стражу в зале суда.

Кроме того, Кириллу Полицимако инкриминировалось уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере на 23.6 миллионов рублей. Но, не согласившись с мнением гособвинения, с в этом руководитель фирмы был оправдан.