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Сын экс-депутата Волгоградской областной думы получил пять лет за взятку полицейскому
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Сын экс-депутата Волгоградской областной думы получил пять лет за взятку полицейскому 

v1.ru 7 часов назад
Фото: v1.ru
К пяти годам колонии общего режима и штрафу в 30 миллионов рублей приговорен сегодня Ворошиловским районным судом сын экс-депутата Волгоградской областной думы 29-летний Кирилл Полицимако. Он признан виновным в попытке дать полицейскому 500 тысяч рублей взятки и взят под стражу в зале суда.
Руководителя строительной фирмы взят под стражу в зале суда
— Суд установил, что в мае 2015 года руководитель строительной фирмы «Малахит» Кирилл Полицимако, знал о проводимой в отношении него проверки по факту уклонения от уплаты налогов на 23,6 млнрублей, попытался передать полицейскому порядка 500 тыс.рублей в качестве взятки, — сообщила V1.ru старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, — Полицейский деньги не взял, и на нарушение закона не пошел.
Свою вину Кирилл Полицимако не признал. Ворошиловский районный суд приговорил Полицимако за дачу взятки к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 30 млн 180 тыс.рублей. Полицимако взят под стражу в зале суда.
Кроме того, Кириллу Полицимако инкриминировалось уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере на 23.6 миллионов рублей. Но, не согласившись с мнением гособвинения, с в этом руководитель фирмы был оправдан.
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