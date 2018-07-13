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Челябинка заколола приятеля шампуром
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Челябинка заколола приятеля шампуром 

Уралинформбюро 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В Челябинске 27-летнюю местную жительницу задержали за то, что она пронзила шампуром 28-летнего приятеля. Потерпевший скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел днем 12 июля. Пара отдыхала на одном из озер под Челябинском. Между молодыми людьми разгорелась ссора на бытовой почве, и девушка схватилась за шампур.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой и предъявлении ей обвинения.
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