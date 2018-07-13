Челябинка заколола приятеля шампуром

Челябинске 27-летнюю местную жительницу задержали за то, что она пронзила шампуром 28-летнего приятеля. Потерпевший скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел днем 12 июля. Пара отдыхала на одном из озер под Челябинском. Между молодыми людьми разгорелась ссора на бытовой почве, и девушка схватилась за шампур.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой и предъявлении ей обвинения.