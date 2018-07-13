Ещё
Сенаторы поправили УПК из-за адвоката
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенаторы поправили УПК из-за адвоката 

Legal.Report 6 часов назад
Фото: Legal.Report
Совет Федерации на заседании 13 июля июня одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми расширяются права подозреваемого.
Новым законом вносится изменение в ст. 46 УПК, согласно которому подозреваемому предоставляется право получать копии постановления о возбуждении уголовного дела независимо от того, возбужден ли уголовное дело в отношении него или по факту обнаружения признаков преступления.
Сейчас в соответствии со ст. 46 УПК РФ подозреваемый вправе получить копию постановления о возбуждении уголовного дела только в том случае, если дело возбуждено в отношении него. Однако подавляющее количество дел возбуждается по «факту». Буквальное толкование действующей нормы позволяет в этом случае отказывать подозреваемому в получении соответствующего постановления. Инициатор поправок, депутат Госдумы прошлого созыва от КПРФ Константин Лазарев, бывший следователь прокуратуры, ныне адвокат Московской коллегии адвокатов, предложил устранить толкование, не соответствующее смыслу нормы, вычеркнув из п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ слова «против него».
Новый закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Legal.Report: последние новости
Замдекана юрфака МГУ попался на крупном мошенничестве Осужден юрист, пришедший устраивать в ФНС с фальшивым дипломом Госдума разрушает временный процессуальный порядок, введенный КС
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Найден источник «Новичка» в Великобритании237
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу60
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений532
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение