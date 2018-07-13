Сенаторы поправили УПК из-за адвоката

Совет Федерации на заседании 13 июля июня одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ , которыми расширяются права подозреваемого.

Новым законом вносится изменение в ст. 46 УПК, согласно которому подозреваемому предоставляется право получать копии постановления о возбуждении уголовного дела независимо от того, возбужден ли уголовное дело в отношении него или по факту обнаружения признаков преступления.

Сейчас в соответствии со ст. 46 УПК РФ подозреваемый вправе получить копию постановления о возбуждении уголовного дела только в том случае, если дело возбуждено в отношении него. Однако подавляющее количество дел возбуждается по «факту». Буквальное толкование действующей нормы позволяет в этом случае отказывать подозреваемому в получении соответствующего постановления. Инициатор поправок, депутат Госдумы прошлого созыва от КПРФ Константин Лазарев , бывший следователь прокуратуры, ныне адвокат Московской коллегии адвокатов, предложил устранить толкование, не соответствующее смыслу нормы, вычеркнув из п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ слова «против него».

Новый закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.