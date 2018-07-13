Сенаторы поправили УПК из-за адвоката 

Совет Федерации на заседании 13 июля июня одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми расширяются права подозреваемого.
Новым законом вносится изменение в ст. 46 УПК, согласно которому подозреваемому предоставляется право получать копии постановления о возбуждении уголовного дела независимо от того, возбужден ли уголовное дело в отношении него или по факту обнаружения признаков преступления.
Сейчас в соответствии со ст. 46 УПК РФ подозреваемый вправе получить копию постановления о возбуждении уголовного дела только в том случае, если дело возбуждено в отношении него. Однако подавляющее количество дел возбуждается по «факту». Буквальное толкование действующей нормы позволяет в этом случае отказывать подозреваемому в получении соответствующего постановления. Инициатор поправок, депутат Госдумы прошлого созыва от КПРФ Константин Лазарев, бывший следователь прокуратуры, ныне адвокат Московской коллегии адвокатов, предложил устранить толкование, не соответствующее смыслу нормы, вычеркнув из п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ слова «против него».
Новый закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.