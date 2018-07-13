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Уфимка отсудила 2,5 миллиона рублей за поджог квартиры
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Уфимка отсудила 2,5 миллиона рублей за поджог квартиры 

ufa1.ru 6 часов назад
Фото: ufa1.ru
По мнению пожарных экспертов, жилище спалили не случайно
Выплаты ущерба, причиненного пожаром, компенсации морального вреда и возмещения судебных расходов в сумме 2,545 миллиона рублей добилась жительница Уфы. Женщина подала в суд на собственников квартиры, которые владели частью ее жилища, и выиграла дело.
Как установили в суде, истице принадлежало 3/5 доли в квартире, а соседям — 2/5 части жилища. В январе прошлого года квартиру уничтожил пожар. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества», эксперты доказали, что причиной возгорания стала спичка либо зажигалка, которая загорелась у соседей истицы.
— Суд пришел к выводу, что собственники помещения, в котором произошло возгорание, обязаны были заботиться о своем имуществе и оберегать его от угроз и опасностей. А раз не уберегли, то должны возместить причиненный ущерб, — отметили в пресс-службе Верховного суда РБ.
Ответчик пытался обжаловать приговор, но суд оставил его без изменений.
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