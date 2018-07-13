Ещё
В Переславле двух женщин осудили за мошенничество с землей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Переславле двух женщин осудили за мошенничество с землей 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Переславский районный суд рассмотрел уголовное дело, которое завели на двух местных жительниц. Их обвиняют в мошенничестве и использовании своего служебного положения.
В течение года женщины по поддельным документам оформляли муниципальные участки. В результате этих махинаций было выведено около 8 участков. Общая сумма ущерба составила 3,6 млн рублей.
Суд приговорил их к 3 годам и 3 месяцам и 3 годам и 6 месяцам заключения.
Это не единственное земельное преступление в Переславле. Недавно в Ярославле вынесли приговор по уголовному делу бывшего мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. 7 лет назад лет назад он, воспользовался своим служебным положением, разрешив коммерсантам построить на территории парка «Плещеево озеро» фармацевтический завод.
АиФ: последние новости
Экс-мэр Переславля Денис Кошурников избежал реального срока Судебные приставы арестовали у ярославца двухкомнатную квартиру В Ярославле мини-магазин оштрафовали за продажу контрафактного алкоголя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу61
Найден источник «Новичка» в Великобритании237
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений533
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение