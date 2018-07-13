В Переславле двух женщин осудили за мошенничество с землей

Переславский районный суд рассмотрел уголовное дело, которое завели на двух местных жительниц. Их обвиняют в мошенничестве и использовании своего служебного положения.

В течение года женщины по поддельным документам оформляли муниципальные участки. В результате этих махинаций было выведено около 8 участков. Общая сумма ущерба составила 3,6 млн рублей.

Суд приговорил их к 3 годам и 3 месяцам и 3 годам и 6 месяцам заключения.