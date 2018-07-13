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Продал контракт на вырубку ёлок: в Сызрани главу села отдали под суд за получение взятки
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Продал контракт на вырубку ёлок: в Сызрани главу села отдали под суд за получение взятки 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
Ёлочкам рады не везде
В Сызрани чиновника обвиняют в получении взятки. По версии следствия, глава сельского поселения Троицкое поручил посреднику принять от гражданина 46 тысяч рублей в качестве мзды за заключение договора. В договоре шла речь о безвозмездном оказании услуг по очистке полей, расположенных в поселке Передовой Сызранского района, от самосева хвойных пород.
Самосев — древесные растения в возрасте от одного до трёх–пяти лет, естественно возобновившиеся из семян под пологом лесных насаждений, на вырубках, гарях, прогалинах, неиспользуемых пахотных землях.
Избавиться от молодых ёлочек и сосенок, самовольно выросших на поле, гражданину следовало в целях обеспечения пожарной безопасности. Вот он и договорился с чиновником о «помощи».
— В январе 2018 года посредник по указанию главы сельского поселения получил от гражданина незаконное вознаграждение. Средства посредник намеревался передать обвиняемому, однако его действия пресекли сотрудники полиции, — рассказали в Следственном управлении СК РФ по Самарской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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