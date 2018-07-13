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Скандал с бизнесменом, обвиняемым властями Советского района в мошенничестве, продолжается: следствие вынесет новое обвинение
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Скандал с бизнесменом, обвиняемым властями Советского района в мошенничестве, продолжается: следствие вынесет новое обвинение 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Следствие намерено вынести новый обвинения в адрес руководителя ООО «Тэксинтез» Евгения Миронова — уже в пятый раз. Об этом «ФедералПресс» сообщил сам предприниматель, обвиняемый властями Советского района Югры в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. «Уголовное преследование со стороны правоохранительных органов по заявлению администрации Советского района продолжается уже больше года. Обвинение мне выносили четыре раза, через неделю будет пятый раз. Дело вернут следователю из Югорской межрайонной прокуратуры», — заявил предприниматель. Он рассказал, что написал три жалобы: две в прокуратуру УрФО и одну в прокуратуру Югры. По его словам, все жалобы в порядке подчиненности были «спущены на землю» в Югорскую межрайонную прокуратуру. «Первые две жалобы я написал коротко, только с указанием фактов, в надежде на то, что дело будет изъято для проверки. Вместо проверки по моим жалобам Югорский межрайпрокурор Киселев постановил перед следователем Милковым возбудить по мне дополнительно два уголовных дела по ст. 201 УК РФ. Третью жалобу в адрес заместителя генерального прокурора Российской Федерации по УрФО Пономарева Ю. А. я написал максимально развернуто с приведением доказательств, что привело к первому „переписыванию“ обвинения в Югорске», — добавляет Миронов. Предприниматель отметил, что после предъявления обвинения в четвертый раз он обратился за помощью в СМИ. «12 июля следователь связался с адвокатом и поведал, что ему „из прокуратуры дело еще не вернули, но позвонили и сказали переписать и перепредъявить обвинение в пятый раз — так, чтобы с ним можно было идти в суд“, — заявляет Евгений Миронов. Напомнил, ранее »ФедералПресс» подробно рассказывал о ситуации, сложившейся между ООО «Тэксинтез» и администрацией Советского района. Фирма Миронова выступала постоянным партнером местных властей, начиная с 2012 года. Ситуация кардинально изменилась в 2016-2017 годах, когда Миронову предложили в экстренном порядке оснастить не готовый для приема клиентов детский лагерь «Окуневские зори», путевки в который уже были продан. Параллельно Миронов в рамках муниципального контракта занимался поставками оборудования для районной больницы в Советском. В конечном счете оба этих контракта стали основой для возбуждения в отношении предпринимателя целого ряда уголовных дел. По мнению администрации, компания своими действиями принесла бюджету района ущерб на сумму свыше 6 млн рублей. Однако ситуация не так проста: согласно доводам Миронова и его защиты, сумма ущерба взята «с потолка», при этом сам он до сих пор не получил части средств по контрактам. Предприниматель называет дело заказным и рассчитывает на вмешательство надзорных органов.
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