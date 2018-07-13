В суд направлено дело о взрыве на камско-устьинском руднике 

Дело о взрыве на гипсовом руднике в селе Сюкеевский Взвоз Камско-Устьинского района будет направлено в суд. Расследование завершено, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Напомним, в результате взрыва погибли два человека. Следствие считает, что правила безопасности на взрывоопасных объектах нарушили горный мастер, начальник подземного участка добычи и заместитель гендиректора по добыче — главный инженер гипсового рудника. Инцидент, напомним, произошел на руднике, принадлежащем ООО «Фоника Гипс». Обвинительное заключение составила прокуратура республики. Взрыв произошел 25 декабря.