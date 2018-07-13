Южноуральский экс-министр получил 7 лет строгого режима за взятку

Экс-министр соцотношений Олег Бехтерев получил 7 лет строгого режима за растрату, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области

Ранее Тракторозаводский районный суд Челябинска признал экс-министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева виновным только в присвоении и растрате в особо крупном размере, а его подельницу, местную предпринимательницу Ирину Кем— в сообщничестве в присвоении и растрате.

Прокуратура, недовольная таким решением (гособвинитель требовал для экс-министра 10 лет колонии строгого режима и штрафа 10 млн рублей), обжаловала его в апелляционной инстанции.

«Органами следствия осужденные также обвинялись в получении взятки в особо крупном размере и даче взятки в особо крупном размере соответственно. Сторона обвинения ориентировала суд на назначение обвиняемым наказания, связанного с реальным лишением свободы, с учетом тяжести совершенных преступлений и причиненного многомиллионного ущерба», — пояснили в надзорном ведомстве.

Апелляционная инстанция областного суда удовлетворила представление прокурора, дополнительно квалифицировав действия осужденных по части 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), Бехтереву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом 10 млн рублей, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ирине Кем сохранили условное наказание лишение свободы на 5 лет лишения, с испытательным сроком 5 лет, но размер штрафа увеличен до 3 млн рублей.

Напомним, ранее экс-министр был приговорен к 6 годам лишения свободы условно, со штрафом 900 тысяч рублей.