Ещё
За последнюю неделю подмосковных застройщиков оштрафовали на 1,3 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За последнюю неделю подмосковных застройщиков оштрафовали на 1,3 млн рублей 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
Главное управление государственного строительного надзора Московской области по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в области строительства оштрафовало застройщиков на сумму порядка 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Главгосстройнадзором было рассмотрено 18 дел об административных правонарушениях, по 13 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 1,291 млн рублей", — отметил начальник ведомства Артур Гарибян.
За нарушение требований нормативных документов в строительстве — 7 постановлений на 950 тысяч рублей, 3 постановления за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 300 тыс. рублей. А еще 3 постановления на 41 тысячу рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод.
Вести.Ru: последние новости
На Урале при продаже машины убили финалистку мирового конкурса красоты Следствие: совладелец группы "Сумма" развелся, чтобы скрыть имущество Дело генерала-взяточника: Александр Дрыманов полностью отрицает свою вину
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной94
В Москве введен план «Перехват»151
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры92
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии373
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение