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Двое бухгалтеров отдела полиции Марксовского района присвоили 5 миллионов рублей
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Двое бухгалтеров отдела полиции Марксовского района присвоили 5 миллионов рублей 

САРАТОВ24 22 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Ранее Марксовский райсуд вынес приговор, а Саратовский областной суд признал его законным по делу о хищении бухгалтерами отдела МВД денежных средств.
С января 2013 года по октябрь 2015 года 56 и 66-летние сотрудницы совместно со своей начальницей — главным бухгалтером разработали преступный план по присвоению денег, выделенных на выплату зарплат полицейским.
Злоумышленницы составляли фиктивные платежные ведомости, изготавливали такие же поддельные рапорта работников, а также расписывались в ведомостях на получение денежных средств. С помощью поддельных документов они изъяли из кассы свыше пяти миллионов рублей.
В итоге одна мошенница получила три, а другая четыре года тюремного заключения.
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