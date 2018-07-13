Двое бухгалтеров отдела полиции Марксовского района присвоили 5 миллионов рублей

Ранее Марксовский райсуд вынес приговор, а Саратовский областной суд признал его законным по делу о хищении бухгалтерами отдела МВД денежных средств.

С января 2013 года по октябрь 2015 года 56 и 66-летние сотрудницы совместно со своей начальницей — главным бухгалтером разработали преступный план по присвоению денег, выделенных на выплату зарплат полицейским.

Злоумышленницы составляли фиктивные платежные ведомости, изготавливали такие же поддельные рапорта работников, а также расписывались в ведомостях на получение денежных средств. С помощью поддельных документов они изъяли из кассы свыше пяти миллионов рублей.

В итоге одна мошенница получила три, а другая четыре года тюремного заключения.