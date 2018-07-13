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СКР предложил добавить в уголовный кодекс статьи о врачебных ошибках
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СКР предложил добавить в уголовный кодекс статьи о врачебных ошибках 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: ЕАН
Следственный комитет России и «Национальная медицинская палата» подготовили предложения о внесении изменений в УК РФ, которыми предлагается ввести две новые уголовные статьи, предусматривающие ответственность за преступления, связанные с медицинскими ошибками, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«Предлагается введение новых статей в УК РФ: Статья 124.1 Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги). Статья 124.2 Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи. Изложение в новой редакции статьи 235 УК РФ: Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности», — сообщила Петренко.
В настоящее время такие преступления квалифицируются по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности»), 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 293 УК РФ («Халатность»).
Петренко отметила, что ни одна из этих статей не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности, а судебная практика также не имеет единообразия, в результате чего перед следователями возникает выбор между несколькими нормами уголовного закона, которые соответствовали бы деянию и последствиям.
«Предлагаемые изменения в отличие от действующих норм УК РФ содержат указание на субъект преступления — медицинского работника, конкретизацию вида помощи — медицинскую, в том числе медицинских услуг, учитывают различные последствия, в связи с этим такая норма будет являться специальной по отношению к вышеуказанным общим нормам и, согласно правилам квалификации, исключит их применение к правонарушителям в сфере медицинской деятельности», — отметила Петренко.
По ее словам, предлагаемые изменения позволят минимизировать ошибки правоприменения, защитив таким образом права пациентов и медицинских работников.
Отмечается, что законопроект был в целом поддержан представителями Союза медицинского сообщества и членами межведомственной рабочей группы.
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