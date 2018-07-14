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«Вильярреал» хочет отдать в аренду защитника, вышедшего из тюрьмы
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«Вильярреал» хочет отдать в аренду защитника, вышедшего из тюрьмы 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Защитник «Вильярреала» Рубен Семеду занялся поиском нового клуба. Как сообщает Marca, «Вильярреал» намерен отдать в аренду хавбека, которого купил прошлым летом за 15 миллионов евро.
Напомним, что Семеду провел в тюрьме 142 дня и вышел под залог в 30 тысяч евро. Он подозревается в покушении на убийство, похищении человека и незаконном хранении оружия. Интерес к Семеду проявляют португальские клубы, однако по решению суда он не может покидать Испанию и должен отмечаться в полиции. Поэтому наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Семеду является «Овьедо».
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