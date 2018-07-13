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СК придумал новые статьи для Уголовного кодекса
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СК придумал новые статьи для Уголовного кодекса 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Wikimedia
Следственный комитет России предлагает ввести в Уголовный кодекс две новые статьи, чтобы верно квалифицировать врачебные ошибки. Об этом говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко.
12 июля состоялась встреча сотрудников СК и представителей медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».
В ведомстве обратили внимание, что в настоящий момент случаи неквалифицированной медицинской помощи расследуются по разным статьям УК. Кроме того, судебная практика также не имеет единообразия, отметили в СК. В связи с этим ведомство подготовило законопроект, которые предполагает введение новых статей в УК.
"Так, предлагается введение новых статей в УК России: Статья 124.1 Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги). Статья 124.2 Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи. Изложение в новой редакции статьи 235 УК России: Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности", — рассказала Петренко.
По ее словам, новые статьи в кодексе позволят минимизировать ошибки правоприменения, защитив таким образом как права пациентов, так и медицинских работников.
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