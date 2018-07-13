СК придумал новые статьи для Уголовного кодекса

12 июля состоялась встреча сотрудников СК и представителей медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

В ведомстве обратили внимание, что в настоящий момент случаи неквалифицированной медицинской помощи расследуются по разным статьям УК. Кроме того, судебная практика также не имеет единообразия, отметили в СК. В связи с этим ведомство подготовило законопроект, которые предполагает введение новых статей в УК.

"Так, предлагается введение новых статей в УК России : Статья 124.1 Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги). Статья 124.2 Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи. Изложение в новой редакции статьи 235 УК России: Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности", — рассказала Петренко.

По ее словам, новые статьи в кодексе позволят минимизировать ошибки правоприменения, защитив таким образом как права пациентов, так и медицинских работников.