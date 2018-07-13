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СК предложил усовершенствовать систему квалификации врачебных ошибок
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СК предложил усовершенствовать систему квалификации врачебных ошибок
РИА Новости
57 минут назад
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Фото:
РИА Новости
СК ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС НОВЫЕ СТАТЬИ ДЛЯ ВЕРНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК — ПЕТРЕНКО
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