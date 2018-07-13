Мужчина заминировал фан‐фест в Сочи ради спасения друга

33‐летний житель Владимирской области Сергей Б. «заминировал» территорию фан‐феста в Сочи ради спасения друга. Об этом сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

12 июля другу Сергея Б. потребовалась медицинская помощь. Мужчина позвонил по номеру «112», чтобы вызвать медиков. Позже он снова набрал этот и сообщил, что на улице Пионерская заложена бомба. Так Сергей Б. решил ускорить приезд бригады врачей.

По указанному адресу прибыли специалисты. Взрывного устройства они не обнаружили.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ранее подозреваемый не был судим.