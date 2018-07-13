В Пестравке двух мужчин осудили за кражу поросят

Как сообщается в приговоре, Черемкин и Перерва ночью из чужого сарая похитили четырех поросят, стоимостью 3,5 тыс. руб. каждый, погрузили их в багажник и увезли, причинив хозяину животных ущерб 14 тыс. рублей.

Как задержали подозреваемых, не известно. Представ перед судом Красноармейского района, они полностью признали вину и просили вынести приговор в особом порядке.

Суд приговорил Перерву к штрафу 7 тыс. руб., а ранее судимого Черемкина к двум с половиной годам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком.