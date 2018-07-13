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В Костроме работник банка украл больше 100 тысяч рублей
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В Костроме работник банка украл больше 100 тысяч рублей 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
К условному сроку приговорили работника костромского банка, который использовал свое служебное положение и воровал деньги банка и клиентов, сообщает Димитровский районный суд Костромы.
Например, в мае прошлого года он перевыпустил карту с лимитом кредитования, которая принадлежала его бывшей жене. Он сам заполнил заявление на перевыпуск, указал свой номер, и смог пользоваться картой.
Позже он перевыпустил карту еще раз и причинил банку ущерб в размере более 71 тысяч рублей.
Кроме того, он перечислил на свой счет 32 тысячи рублей со счетов двух работников банка.
Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Также мужчина вернет банку более 87 тысяч рублей.
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