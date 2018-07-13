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Прокуроры назвали самые криминальные районы Воронежа и области
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Прокуроры назвали самые криминальные районы Воронежа и области 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
За 6 месяцев 2018 года в регионе случилось 57 убийств и покушений В прокуратуре Воронежской области назвали самые криминальные районы города и области. Они также озвучили, сколько и каких преступлений случилось в регионе за прошедшие полгода. Правоохранители зарегистрировали с января по июль 2018 года 14 тыс. преступлений против 16 тыс. 665 за аналогичный период предыдущего года. В Воронеже больше всего нарушений уголовного закона случилось в самом густонаселённом Коминтерновском районе, где зафиксировали 2 тыс. 238 преступлений, на втором месте с цифрой 1 тыс. 214 Советский район, на третьем с небольшим отрывом Левобережный. Там зарегистрировали 1 тыс. 204 преступления. На четвёртом месте неожиданно оказался самый маленький по территорию и количеству жителей район — Ленинский (1 тыс. 15 преступлений). Замыкает негативный топ-5 Центральный район (977 преступлений). Тише всего оказалось в Железнодорожном районе, там «по бумагам» произошло 728 преступлений.
В Воронежской области тревожнее всего статистика в Лискинском районе, где зафиксировали 573 преступления. На втором и третьем месте в отрицательном рейтинге пригородные районы — Новоусманский (527 преступлений) и Семилукский (444 преступления). В Россошанском и Борисоглебском районе зарегистрировали 384 и 377 преступлений соответственно, что вполне объяснимо. Ведь райцентры в них — также как первой тройке рекордсменов — крупнейшие города Воронежской области. Почти не отстаёт от Борисоглебска и Россоши пригородный Рамонский район, где произошло 337 преступлений.
Отдельно прокуроры подбили статистику, касающуюся сути преступлений. Так в 2018 году в регионе произошло 57 убийств и покушений и 15 случаев гибели людей от побоев. Силовики зарегистрировали 6 тыс. 303 кражи, 361 грабёж, 62 разбоя. Кроме того, правоохранители разбираются в 1 тыс. 499 случаев самых разных видом мошенничества.
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