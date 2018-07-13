В Мурманской области раскрыли зверское убийство гвоздодером

В городе Конош, что находится в Мурманской области , нашли труп 49-летнего мужчины. На теле местного жителя обнаружили следы насилия. В связи с чем, правоохранительные органы установили, что пострадавший был убит.

Во время следствия был задержан 27-летний житель Коноша . Предполагается, что он совершил преступление.

Версия правоохранителей подтвердилась. Молодой человек дал показания. По его словам, инцидент произошел на совместном застолье, во время которого погибший мужчина якобы оскорбил 27-летнего местного жителя. Обидевшись, парень решил отомстить потерпевшему. Он взял гвоздодер и начал бить им своего оскорбителя. В результате чего, мужчина умер на месте. Также известно, что тело погибшего молодой человек отвез в помещение для хозяйственных нужд.

Сейчас правоохранители рассматривают обстоятельства случившегося. На подозреваемого завели уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ . Мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.