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В Мурманской области раскрыли зверское убийство гвоздодером
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В Мурманской области раскрыли зверское убийство гвоздодером 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В городе Конош, что находится в Мурманской области, нашли труп 49-летнего мужчины. На теле местного жителя обнаружили следы насилия. В связи с чем, правоохранительные органы установили, что пострадавший был убит.
Во время следствия был задержан 27-летний житель Коноша. Предполагается, что он совершил преступление.
Версия правоохранителей подтвердилась. Молодой человек дал показания. По его словам, инцидент произошел на совместном застолье, во время которого погибший мужчина якобы оскорбил 27-летнего местного жителя. Обидевшись, парень решил отомстить потерпевшему. Он взял гвоздодер и начал бить им своего оскорбителя. В результате чего, мужчина умер на месте. Также известно, что тело погибшего молодой человек отвез в помещение для хозяйственных нужд.
Сейчас правоохранители рассматривают обстоятельства случившегося. На подозреваемого завели уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
Ранее подобное преступление было совершено в Архангельской области. Во время застолья один собутыльник избил другого до смерти. Причиной этому явилась обычная ссора. Преступника уже задержали правоохранители, его ожидает суд.
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