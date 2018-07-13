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СК завел дело после отравления 15 человек роллами в Барнауле
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СК завел дело после отравления 15 человек роллами в Барнауле 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после отравления 15 человек роллами в Барнауле, сообщает Следственный комитет РФ.
Ранее управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю сообщило, что 15 человек, в том числе двое детей, отравились роллами в Барнауле, девять из них госпитализированы в инфекционное отделение. По данным ведомства, у пострадавших выявили инфекционный гастроэнтерит.
"Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту отравления продуктами питания нескольких жителей города Барнаула", — говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье «производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
По данным следствия, с 4 по 7 июля 2018 года в медицинские учреждения Барнаула поступили 15 человек с острой кишечной инфекцией. Предварительно было установлено, что пострадавшие отравились продуктами, изготовленными одним и тем же предприятием, на котором были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по изготовлению суши, роллов и пиццы.
В настоящее время работа предприятия приостановлена, следователями произведен осмотр цеха по производству продуктов питания, допрошен персонал и руководитель службы доставки.
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