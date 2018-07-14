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Южноуралец погиб на пикнике от удара шампуром для мяса
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Южноуралец погиб на пикнике от удара шампуром для мяса 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Следователи в Челябинской области выясняют обстоятельства гибели 28-летнего мужчины, которого во время пикника закололи шампуром для мяса, сообщают в региональном СУ СКР.
Инцидент на берегу одного из озёр недалеко от Челябинска произошёл днём 12 июля. По версии следствия, ранение мужчине нанесла в ходе ссоры его 27-летняя знакомая. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
«Решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее суд в Еманжелинске вынес приговор местной жительнице, которая в ходе ссоры нанесла мужчине смертельную рану ножом в шею.
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