Южноуралец погиб на пикнике от удара шампуром для мяса

Следователи в Челябинской области выясняют обстоятельства гибели 28-летнего мужчины, которого во время пикника закололи шампуром для мяса, сообщают в региональном СУ СКР. Инцидент на берегу одного из озёр недалеко от Челябинска произошёл днём 12 июля. По версии следствия, ранение мужчине нанесла в ходе ссоры его 27-летняя знакомая. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). «Решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — пояснили в ведомстве. Напомним, ранее суд в Еманжелинске вынес приговор местной жительнице, которая в ходе ссоры нанесла мужчине смертельную рану ножом в шею.