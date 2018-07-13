Директор нижегородского предприятия предстанет перед судом за невыплату зарплаты 

Директор предприятия предстанет перед судом за невыплату зарплаты в Нижегородской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Согласно материалам уголовного дела, в период с 2016 года по март 2018 года руководитель расположенного в Чкаловске предприятия по производству технических изделий в полном объеме не выплачивал заработную плату сотрудникам. В результате долг по зарплате перед четырьмя работниками превысила 230 тысяч рублей.
Отмечается также, что в ходе расследования уголовного вся задолженность перед работниками была погашена. Обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассматривается по существу.