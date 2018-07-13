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Источник: в Азербайджане трех человек задержали за призывы к терроризму
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Источник: в Азербайджане трех человек задержали за призывы к терроризму 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 13 июл — РИА Новости. Три человека, призывающие к терроризму после вооруженного нападения на главу города Гянджа, на западе Азербайджана, задержаны, возбуждено 21 уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах страны.
Во вторник МВД Азербайджана сообщило, что полиция пресекла несанкционированный митинг в городе Гянджа, около 40 человек задержаны, во время стычки погибли двое полицейских. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
"После покушения на главу города Гянджи Эльмара Велиева правоохранительными органами Азербайджана возбуждено 21 уголовное дело об открытых призывах к террору, арестовано три человека и принимаются меры по выявлению других. Живущие за пределами Азербайджанской Республики и призывающие к терроризму объявлены в международный розыск. Наряду с этим, 25 человек за призывы к незаконным действиям заключены под административный арест", — сообщил источник.
Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи (второго по величине города республики) и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте.
Возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как «заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти». Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев. МВД Азербайджана сообщило, что в рамках этого дела арестованы 12 человек.
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