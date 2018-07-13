Источник: в Азербайджане трех человек задержали за призывы к терроризму

Во вторник МВД Азербайджана сообщило, что полиция пресекла несанкционированный митинг в городе Гянджа, около 40 человек задержаны, во время стычки погибли двое полицейских. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

"После покушения на главу города Гянджи Эльмара Велиева правоохранительными органами Азербайджана возбуждено 21 уголовное дело об открытых призывах к террору, арестовано три человека и принимаются меры по выявлению других. Живущие за пределами Азербайджанской Республики и призывающие к терроризму объявлены в международный розыск. Наряду с этим, 25 человек за призывы к незаконным действиям заключены под административный арест", — сообщил источник.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи (второго по величине города республики) и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте.