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СКР провел обыски в доме главы Чебаркульского района Челябинской области
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СКР провел обыски в доме главы Чебаркульского района Челябинской области 

Rambler News Service 45 минут назад
Фото: РАПСИ
Следственный комитет России провел обыски в доме главы Чебаркульского района Челябинской области Александра Короля, квартире его заместителя по строительству и ЖКХ Василия Бабанова и в доме директора и совладельца ООО «МУЖКП Тимирязевское» Александра Шанко, [передает] (https://ura.news/news/1052342658) URA.RU.
Ранее СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) после обыска и выемки документов в администрации Чебаркульского района. По информации ведомства, чиновники могли получить взятку за контракт на ремонт системы водоснабжения стоимостью 4 млн рублей в селе Медведево.
При этом договор на оказание услуг, отметили в СКР, заключили без проведения специального конкурса.
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