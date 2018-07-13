СКР провел обыски в доме главы Чебаркульского района Челябинской области

Ранее СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) после обыска и выемки документов в администрации Чебаркульского района. По информации ведомства, чиновники могли получить взятку за контракт на ремонт системы водоснабжения стоимостью 4 млн рублей в селе Медведево.

При этом договор на оказание услуг, отметили в СКР, заключили без проведения специального конкурса.