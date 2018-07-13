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Подрядчик ремонта больницы в Симферополе завысил цену до уголовного дела
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Подрядчик ремонта больницы в Симферополе завысил цену до уголовного дела 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Завышение стоимости ремонта Симферопольской центральной клинической районной больницы выявила прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
"Выявлен факт завышения подрядчиком стоимости ремонта кровли здания стационара больницы. Разница между отраженными в актах и фактически выполненными работами составляет почти 300 тыс. рублей", — рассказали в надзорном ведомстве.
Материалы проверки были направлены в следственный орган для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).
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