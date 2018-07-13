Подрядчик ремонта больницы в Симферополе завысил цену до уголовного дела

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 июл — РИА Новости Крым . Завышение стоимости ремонта Симферопольской центральной клинической районной больницы выявила прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Выявлен факт завышения подрядчиком стоимости ремонта кровли здания стационара больницы. Разница между отраженными в актах и фактически выполненными работами составляет почти 300 тыс. рублей", — рассказали в надзорном ведомстве.

Материалы проверки были направлены в следственный орган для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).