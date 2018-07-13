В Лужайках во время бытовой ссоры сын до смерти избил своего отца

В поселке Лужайки Выборгского района Ленобласти ссора между отцом и сыном закончилась возбуждением уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ.

Как стало известно ivbg.ru, около одиннадцати вечера 12 июля в доме по улице Военной сотрудниками полиции, которых вызвали соседи услышавшие шум, был задержан 40-летний местный житель. По предварительным данным в ходе бытовой ссоры, вспыхнувшей между ним и его отцом пенсионером, мужчина нанес побои своему 65-летнему отцу, в результате которых тот скончался на месте.

В данный момент озбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый задержан на двое суток, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.