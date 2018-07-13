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В Лужайках во время бытовой ссоры сын до смерти избил своего отца
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В Лужайках во время бытовой ссоры сын до смерти избил своего отца 

Ivyborg.ru 1 час назад
В поселке Лужайки Выборгского района Ленобласти ссора между отцом и сыном закончилась возбуждением уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ.
Как стало известно ivbg.ru, около одиннадцати вечера 12 июля в доме по улице Военной сотрудниками полиции, которых вызвали соседи услышавшие шум, был задержан 40-летний местный житель. По предварительным данным в ходе бытовой ссоры, вспыхнувшей между ним и его отцом пенсионером, мужчина нанес побои своему 65-летнему отцу, в результате которых тот скончался на месте.
В данный момент озбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый задержан на двое суток, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.
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