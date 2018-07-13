Подельнице Хвостова вынесли приговор

Напомним, что Соловьева заключила досудебное соглашение со следствием, активно давала показания, в том числе против экс-вице-губернатора.

В ходе заседания Соловьева пояснила, что вместе с братом оформила на свое имя ИП, заключала фиктивные договора с фирмой «Консоль», а также изучала документацию компании по микрорайонам «Веризино-2» во Владимире и «Новая слобода» в Муроме

Соловьева также курировала строительство школы в ЮЗ-8 города Владимира, за что получала зарплату в 120 тысяч рублей. В качестве посредника во взятках Дмитрий Хвостов подарил Соловьевой квартиру в одном из элитных домов областного центра.

Приговором суда Соловьевой назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 года.