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Подельнице Хвостова вынесли приговор
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Подельнице Хвостова вынесли приговор 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Наталье Соловьевой, которая признана виновной в передаче взятки заместителю губернатора по строительству Дмитрию Хвостову.
Напомним, что Соловьева заключила досудебное соглашение со следствием, активно давала показания, в том числе против экс-вице-губернатора.
В ходе заседания Соловьева пояснила, что вместе с братом оформила на свое имя ИП, заключала фиктивные договора с фирмой «Консоль», а также изучала документацию компании по микрорайонам «Веризино-2» во Владимире и «Новая слобода» в Муроме.
Соловьева также курировала строительство школы в ЮЗ-8 города Владимира, за что получала зарплату в 120 тысяч рублей. В качестве посредника во взятках Дмитрий Хвостов подарил Соловьевой квартиру в одном из элитных домов областного центра.
Приговором суда Соловьевой назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 года.
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