Директора смоленского оборонного завода «Авангард» задержали по подозрению в растрате

"Он (Константин Горелый) задержан. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Это все, что пока мы можем сказать", — отметила Зуева. Сумма, на которую были совершены мошеннические действия, не раскрывается.