Директора смоленского оборонного завода «Авангард» задержали по подозрению в растрате 

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Депутат Смоленской областной думы, директор завода композитных материалов «Аванград» (входит в один из крупнейших ракетостроительных холдингов России — АО "Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») Константин Горелый задержан по подозрению в растрате. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Зуева.
"Он (Константин Горелый) задержан. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Это все, что пока мы можем сказать", — отметила Зуева. Сумма, на которую были совершены мошеннические действия, не раскрывается.
Константин Горелый руководит заводом «Авангард», который расположен в городе Сафоново Смоленской области, с 2004 года.
Акционерное общество «Авангард» — одно из ведущих предприятий России по производству крупногабаритных изделий из композиционных материалов (стеклопластиков, углепластиков), а также пластмасс и резины. В настоящее время АО «Авангард» входит в состав одного из крупнейших ракетостроительных холдингов России — АО «ВПК „НПО машиностроения“, в составе которого в 2013 году вошло в АО „Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“.