Пристава-вымогателя осудили в Карачаево-Черкесии

Бывшего пристава осудили за получение взятки и вымогательство в КЧР, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе региональной прокуратуры

Мужчина занимал должность судебного пристава-исполнителя Зеленчукского района. В октябре 2017 года он вымогал у жителя хутора Ново-Исправненский взятку, чтобы освободить того от задолженности по кредиту. Прокуратура подтвердила, что пристав получил от должника 50 000 рублей.

Суд признал бывшего сотрудника УФССП виновным и огласил приговор: лишить мужчину свободы на 4,5 года условно с испытательным сроком на четыре года. Кроме того, бывшему приставу запретили занимать должности в госорганах и учреждениях в течение трёх лет.