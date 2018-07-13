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Пристава-вымогателя осудили в Карачаево-Черкесии
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Пристава-вымогателя осудили в Карачаево-Черкесии 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Бывшего пристава осудили за получение взятки и вымогательство в КЧР, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
Мужчина занимал должность судебного пристава-исполнителя Зеленчукского района. В октябре 2017 года он вымогал у жителя хутора Ново-Исправненский взятку, чтобы освободить того от задолженности по кредиту. Прокуратура подтвердила, что пристав получил от должника 50 000 рублей.
Суд признал бывшего сотрудника УФССП виновным и огласил приговор: лишить мужчину свободы на 4,5 года условно с испытательным сроком на четыре года. Кроме того, бывшему приставу запретили занимать должности в госорганах и учреждениях в течение трёх лет.
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