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Охотника за церковными реликвиями опять поймали в Подмосковье
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Охотника за церковными реликвиями опять поймали в Подмосковье 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Полиция задержала в подмосковном Сергиевом Посаде мужчину, который подозревается в воровстве реликвий из церкви. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщает РЕН ТВ.
«Он забрался в покои Свято-Троицкой Сергиевой лавры и выкрал оттуда золотые часы 1800 года, обрамленные бриллиантами. Священнослужители не могут оценить ущерб. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания», — говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, по предварительным данным, мужчина уже отбывал срок за хищение Евангелия XVIII века прямо с алтаря.
По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь может идти об инциденте, произошедшем в ноябре 2013 года. Тогда из покоев Свято-Троицкой Сергиевой лавры были похищены ковчег с камнем с Голгофы, напрестольное Евангелие в серебряном окладе, плащаница «Успение Пресвятой Богородицы» и икона-складень с ликом Богородицы.
В мае 2017 года сообщалось, что полицейские задержали женщину при попытке украсть во время службы икону из храма преподобного Пимена Великого в Нововоротниковском переулке в центре Москвы.
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