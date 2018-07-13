Охотника за церковными реликвиями опять поймали в Подмосковье

Полиция задержала в подмосковном Сергиевом Посаде мужчину, который подозревается в воровстве реликвий из церкви. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщает РЕН ТВ

«Он забрался в покои Свято-Троицкой Сергиевой лавры и выкрал оттуда золотые часы 1800 года, обрамленные бриллиантами. Священнослужители не могут оценить ущерб. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания», — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, по предварительным данным, мужчина уже отбывал срок за хищение Евангелия XVIII века прямо с алтаря.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь может идти об инциденте, произошедшем в ноябре 2013 года. Тогда из покоев Свято-Троицкой Сергиевой лавры были похищены ковчег с камнем с Голгофы, напрестольное Евангелие в серебряном окладе, плащаница «Успение Пресвятой Богородицы» и икона-складень с ликом Богородицы.