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За попытку дать взятку полицейскому воронежца оштрафовали на 60 тыс. руб
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За попытку дать взятку полицейскому воронежца оштрафовали на 60 тыс. руб 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
40-летнего жителя Ольховатского района осудили за попытку дать взятку полицейскому, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
В апреле полицейские узнали, что местная жительница фиктивно регистрирует людей в доме, которого не существует. За нее вступился приятель и предложил полицейскому в его кабинете взятку в размере 10 тысяч рублей, чтобы женщину не привлекали к уголовной ответственности. Деньги сотрудник ведомства не взял и рассказал о попытке подкупа в дежурную часть.
В итоге, мужчину судили. Его оштрафовали на 60 тысяч рублей в доход государства.
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