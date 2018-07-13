За попытку дать взятку полицейскому воронежца оштрафовали на 60 тыс. руб

40-летнего жителя Ольховатского района осудили за попытку дать взятку полицейскому, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

В апреле полицейские узнали, что местная жительница фиктивно регистрирует людей в доме, которого не существует. За нее вступился приятель и предложил полицейскому в его кабинете взятку в размере 10 тысяч рублей, чтобы женщину не привлекали к уголовной ответственности. Деньги сотрудник ведомства не взял и рассказал о попытке подкупа в дежурную часть.

В итоге, мужчину судили. Его оштрафовали на 60 тысяч рублей в доход государства.