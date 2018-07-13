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Полиция задержала двоих вооруженных подростков после взлома машин на парковке военной кафедры МАИ
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Полиция задержала двоих вооруженных подростков после взлома машин на парковке военной кафедры МАИ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция задержала двоих вооруженных подростков после взлома машин на парковке военной кафедры Московского авиационного института (МАИ), сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 12 июля в службу «02» позвонил учащийся МАИ и сообщил, что увидел, как на парковке военной кафедры института на ул. Панфилова двое несовершеннолетних с пистолетами в руках залезают в салоны автомобилей и, возможно, ломают машины. До приезда полиции ребята перелезли через забор и скрылись.
«По горячим следам» оперативники разыскали и задержали двоих столичных школьников 13 лет и 15 лет. У старшего изъяли пистолет — предположительно, пневматический. Сотрудники МВД выясняют, каким образом и зачем ребята проникли на территорию вуза», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что несовершеннолетних опросили и передали родителям. По факту случившегося проводится проверка.
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