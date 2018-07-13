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Владелица тихвинской пилорамы получила год условно за смерть работника
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Владелица тихвинской пилорамы получила год условно за смерть работника 

Ivyborg.ru 1 час назад
За нарушение правил охраны труда, стоивших жизни рабочего, предпринимательница из Тихвина получила год условно.
13 июля 2018 года в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти сообщили, что собранных материалов по делу о гибели 20 февраля мужчины на пилораме хватило для вынесения приговора.
Напомним, что несчастный случай произошел 20 февраля 2018 года в городе Тихвине. Мужчина упал на пилящую ленту и получил травму, от которой скончался на месте.
Как установило следствие, причина случившегося кроется в преступной небрежности. При этом владелица лесопилки свою вину отрицала, но суд встал на сторону обвинения признав женщину виновной по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ей наказание в виде года лишения свободы условно.
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