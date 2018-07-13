Ещё
В реке Тверской области нашли тело подростка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В реке Тверской области нашли тело подростка 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
12 июля в реке Держа в поселке Погорелое городище Зубцовского района обнаружено тело 14-летнего мальчика. По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Как сообщает ведомство, на место происшествия выехал следователь и следователь-криминалист, сотрудники полиции. В ходе осмотра видимых телесных повреждений у несовершеннолетнего не установлено, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Судебно-медицинская экспертиза установиал причину гибели — это утопление.
tvernews.ru: последние новости
Жалоб на содержание в колонии от экс-министра Улюкаева пока не поступало В Твери огласили приговор бывшему руководителю отдела МРЭО ГИБДД Алексею Захарову В Твери так и не нашли женщину, которую считают виновной в смерти пенсионерки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину51
От Москвы останется мокрое место34
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс43
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»212
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина341
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение