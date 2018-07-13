В реке Тверской области нашли тело подростка

12 июля в реке Держа в поселке Погорелое городище Зубцовского района обнаружено тело 14-летнего мальчика. По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает ведомство, на место происшествия выехал следователь и следователь-криминалист, сотрудники полиции. В ходе осмотра видимых телесных повреждений у несовершеннолетнего не установлено, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Судебно-медицинская экспертиза установиал причину гибели — это утопление.