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Суд вернул прокурору дело бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна
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Суд вернул прокурору дело бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна 

ТАСС 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу вернул прокурору дело бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна о мошенничестве при строительстве стадиона «Санкт-Петербург Арена», передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил возвратить уголовное дело в отношении Оганесяна Марата Мелсовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Меру пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу оставить без изменения", — сказала судья.
Марат Оганесян в бытность вице-губернатором Петербурга в 2013-2015 годах курировал строительство «Санкт-Петербург Арены» на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу. Как считает следствие, вступив в сговор с другими лицами, он намеревался похитить деньги генподрядчика стадиона — ООО «Инжиниринговая корпорация „Трансстрой-СПб“. Фигуранты дела, по оценке обвинения, смогли присвоить 50,5 млн рублей, выделенных на поставку табло для арены, из которых лично Оганесян получил не менее 28 млн рублей.
Бывший вице-губернатор признал свою вину по этому эпизоду и вступил в сделку со следствием. Однако, как сообщил 4 июля адвокат Оганесяна, из-за процессуальных нарушений возник вопрос о возврате дела прокурору.
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