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Директора чкаловского предприятия судят за задержку зарплаты работникам
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Директора чкаловского предприятия судят за задержку зарплаты работникам 

В городе N 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
В суде Чкаловского района рассматривается уголовное дело в отношении директора предприятия по производству технических изделий. Он обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам на протяжении длительного срока. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, руководитель предприятия не платил четырем работникам зарплату в полном объеме с 2016 года по март 2018. Общая сумма задолженности за это время превысила 230 тысяч рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, поступившие из прокуратуры.
Свою вину директор предприятия признал. В настоящее время задолженность перед сотрудниками погашена, также возмещен причиненный вред. Тем не менее, руководителю придется ответить за содеянное перед судом.
Напомним, руководителя предприятия в Сарове также будут судить за задержки зарплаты.
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