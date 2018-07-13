Директора чкаловского предприятия судят за задержку зарплаты работникам

В суде Чкаловского района рассматривается уголовное дело в отношении директора предприятия по производству технических изделий. Он обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам на протяжении длительного срока. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, руководитель предприятия не платил четырем работникам зарплату в полном объеме с 2016 года по март 2018. Общая сумма задолженности за это время превысила 230 тысяч рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, поступившие из прокуратуры

Свою вину директор предприятия признал. В настоящее время задолженность перед сотрудниками погашена, также возмещен причиненный вред. Тем не менее, руководителю придется ответить за содеянное перед судом.