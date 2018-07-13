Труп мужчины вынесло течением на берег Дона

Инцидент произошел в районе Державинского, труп мужчины средних лет вынесло на берег сильным течением. Очевидцы произошедшего сразу же начали фотографировать и выкладывать новость в социальные сети, и только после этого вызвали полицию.