Труп мужчины вынесло течением на берег Дона 

Инцидент произошел в районе Державинского, труп мужчины средних лет вынесло на берег сильным течением. Очевидцы произошедшего сразу же начали фотографировать и выкладывать новость в социальные сети, и только после этого вызвали полицию.
«А сколько ещё не нашли…», «Моторчик жару не выдержал», «В Дону че ток не найдешь. Ракам ужин обломали», — прокомментировали ситуацию ростовчане. Жители социальных сетей уже пришли к выводу что скорее всего мужчина был пьян и утонул. Но все подробности установит следствие, пока что никаких официальных комментариев от сотрудников полиции не поступало.