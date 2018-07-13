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Во Владимире вынесен приговор по делу о взятках замгубернатора
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Во Владимире вынесен приговор по делу о взятках замгубернатора 

АиФ Владимир 49 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Ленинский районный суд Владимира вынес приговор в отношении обвиняемой в передаче взятки бывшему заместителю губернатора по строительству Дмитрию Хвостову, сообщает пресс-служба суда.
Женщина была признана виновной по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Суд установил, что она передала взятку «с целью достижения реализации соглашения» между чиновником и взяткодателем, представляющим юридические лица.
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Напомним, Дмитрия Хвостова задержали в конце октября 2016 года в Краснодарском крае по подозрению во взяточничестве. Экс-чиновника этапировали самолетом во Владимир. Сейчас против него возбуждено несколько уголовных дела о получении взяток, которые, как полагают следователи, бывший вице-губернатор, курировавший в регионе строительство, брал от местных предпринимателей как деньгами, так и недвижимостью, в качестве «благодарности» за помощь в решении деловых вопросов.
Общая сумма незаконного денежного вознаграждения оценивается следователями почти в 17 млн рублей. Кроме этого, в качестве взяток фигурируют и квартиры, переданные чиновнику.
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