Мужчина в Москве взял у отца 6 млн руб. на покупку квартиры и исчез 

Столичная полиция проверяет информацию о хищении денег у жителя района Свиблово. По словам заявителя, сын взял у него 6 млн руб. и исчез, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 12 июля в ОВД «Свиблово» обратился 64-летний мужчина, проживающий в Игарском проезде. «Мужчина сообщил, что с июля по сентябрь 2017 г. передал своему 33-летнему сыну 6 млн руб. на покупку квартиры и взял с него устную договоренность о возврате денег. Однако средства он не вернул, исчез и перестал отвечать на телефонные звонки», — отметил источник.
В МВД по факту подачи заявления проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.