Мужчина в Москве взял у отца 6 млн руб. на покупку квартиры и исчез

Как рассказал собеседник агентства, 12 июля в ОВД «Свиблово» обратился 64-летний мужчина, проживающий в Игарском проезде. «Мужчина сообщил, что с июля по сентябрь 2017 г. передал своему 33-летнему сыну 6 млн руб. на покупку квартиры и взял с него устную договоренность о возврате денег. Однако средства он не вернул, исчез и перестал отвечать на телефонные звонки», — отметил источник.

В МВД по факту подачи заявления проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.